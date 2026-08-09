MP Weather : एमपी में बारिश का येलो अलर्ट, 3 जिलों में होगी धमाकेदार बारिश

वहीं, प्रदेश के जिन क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, उनमें जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, दमोह, बालाघाट, सागर, निवाड़ी, मैहर, शहडोल और पांढुर्णा समेत कई अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रही है। साथ ही, रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, धार, नर्मदापुरम, रायसेन और विदिशा के भी कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में इन सभी क्षेत्रों के तापमान में गिरावट देखी जा सकती है।