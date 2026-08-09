अपोलो सेज अस्पताल ने मरीज को बंधक बनाया, बिल के लिए भोपाल के मरीज से प्रताडऩा

bhopal apollo sage hospital भोपाल के अपोलो सेज अस्पताल में एक मरीज को बंधक बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। बिल की वसूली के लिए उसे कमरे में बंद कर दिया गया। अपोलो सेज अस्पताल पर मरीज ने बंधक बनाने के साथ ही फोन छीनने, अभद्रता करने और डिस्चार्ज समरी न देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की पुलिस और कलेक्टर से शिकायत की गई है। अपोलो सेज अस्पताल पर अभद्रता और प्रताडऩा के आरोपों पर शाहपुरा पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस ने पीडि़त से सभी दस्तावेज लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।