“मेरा भी अंतिम समय आएगा पर अभी मरने वाली नहीं”, पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान

बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशान मीडिया एवं शुभचिंतक के लिए अपने एक्स हेंडल पर दो घटनाओं का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि जब मैं 15 जून को हरिद्वार से दिल्ली आ रही थी तो प्रचंड गर्मी थी। गाड़ी में एसी होते हुए भी मैं खिड़की खुली रखती हूं जिससे तेज गर्मी से कमजोरी लगने लगी। तब मैंने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रूकवाई और पीछे चल रही एंबुलेंस से चिकित्सक दल को बुलाया। बीपी बहुत कम मिला तब उन्होंने पास से कॉफी बनवाकर पिलवाई एवं जिला प्रशासन को खबर भी कर दी। बीपी ठीक होते ही आधे घंटे बाद मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी।