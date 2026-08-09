ब्रांडेड कंपनियों का देसी घी खाने वाले सावधान! भोपाल में गोवर्धन, द्वारकेश और धौलपुर फ्रेश ब्रांड पर कार्रवाई

रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कंपनियों और विक्रेताओं पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इन कंपनियों का 25 लाख रुपए का माल सीज किया गया है। जांच में द्वारकेश घी के नमूने में बीटा - सिटोस्टेराल की मात्रा 2.38 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम मिली है, जबकि शुद्ध घी में इसकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। ये वनस्पति तेल या वनस्पति वसा के मिश्रण का संकेत माना जाता है। इसके अलावा बीआर रीडिंग, पोलेंस्के वैल्यू, आयोडीन वैल्यू और सैपोनिफिकेशन वैल्यू भी निर्धारित मानकों से अलग मिली है। वहीं, गोवर्धन प्योर काउ घी के नमूने में सीसा (लीड) की मात्रा ने विभाग की चिंता बढ़ा दी है।