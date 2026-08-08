1425 किमी का सफर महज 4 घंटे में, भोपाल से शुरु होगी कोलकाता की फ़्लाइट

Bhopal Flight - भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। हाल ही में मुंबई के लिए एक और दिल्ली के लिए दो डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू की गई हैं। अब भोपाल एयरपोर्ट से दो दिन के अंदर नई फ़्लाइट की शुरुआत हो रही है। पांच साल के लंबे इंतजार के बाद भोपाल के लोग वाया रीवा होकर कोलकाता की यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा पटना के लिए भी भोपाल से डायरेक्ट फ़्लाइट सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है।