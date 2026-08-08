गृहमंत्री अमित शाह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से मिले वीडी शर्मा, दतिया में हार पर बढ़ी हलचल

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को दिल्ली का दौरा किया था। वे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीआर पाटिल समेत कई मंत्रियों से मिले थे। डॉ. मोहन यादव ने उनसे प्रदेश से जुड़े विकास कार्यों, परियोजनाओं और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की थी। उन्होंने पार्टी नेता बीएल संतोष से भेंट की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही। कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान से सीएम मोहन यादव की मुलाकात, दतिया उपचुनाव में हार के संदर्भ में हुई। इसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रदेश में व्यापक बदलाव व कार्रवाई के कयास भी लगने लगे।