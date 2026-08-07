दतिया में जीत के “नायक” अवधेश, कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी, 2 चुनौतियों से पाना होगा पार

Abdhesh Nayak दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का श्रेय जिन नेताओं को दिया जा रहा है उनमें अवधेश नायक भी हैं। उन्हें 2023 में विधानसभा चुनाव में टिकट दे दी गई पर कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद राजेंद्र भारती को उम्मीदवार बनाया। उपचुनाव में भी उनकी दावेदारी सबसे मजबूत थी पर कांग्रेस ने इस बार घनश्याम सिंह को टिकट दी। लगातार दो बार ​अनदेखी करने के बाद भी अवधेश नायक संयमित बने रहे और कांग्रेस की जीत के लिए दिन रात एक कर दिया। अब पार्टी ने उन्हें इसका इनाम देते हुए प्रदेश महासचिव बनाया है। हालांकि उन्हें कई चुनौतियों से पार पाना होगा।