MP में ‘आरक्षक’ से लेकर ‘IPS’ तक हैं रील के दीवाने, कोई ट्रैफिक तो कोई फिल्मी गानों पर बनाता है वीडियो

वहीं सोशल मीडिया से होने वाली आय के चलते ड्यूटी छोड़कर खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं। सूत्रों की मानें तो मप्र पुलिस में रील्स को लेकर लगातार सामने आ रहे मामलों के चलते सख्त कदम उठाए गए हैं। आइपीएस से जवानों तक रील्स का ऐसा क्रेज है कि सभी सोशल पुलिसिंग को सोशल मीडिया में बदल चुके हैं। कई बार लोग इनके वीडियो की तारीफ करते हैं तो कई बार पुलिसकर्मी मर्यादा ही लांघ जाते हैं। आइए कुछ ऐसे पुलिसकर्मियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने वर्दी के बदौलत लाखों फॉलोअर्स तैयार किए और उससे पैसे भी कमा रहे हैं।