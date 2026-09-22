Bhopal RTO Officer Murder: पुलिस के हाथ लगा ‘रेंट एग्रीमेंट’, मीनाक्षी को अपनी ‘पत्नी’ बताता था ब्वॉयफ्रेंड पवन

Bhopal RTO Officer Murder: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में आरटीओ इंस्पेक्टर मीनाक्षी गोखले मर्डर मामले में जानकारी मिली है कि मीनाक्षी के ब्वॉयफ्रेंड पवन ने ही भोपाल में किराए का मकान ले रखा था। मीनाक्षी और पवन कई बार यहां पर आकर रुका करते थे। पवन ने रियल एस्टेट कारोबारी केपी चौहान के मकान में को किराए पर लिया था। पुलिस को रेंट एग्रीमेंट भी मिला है। ये रेंट एग्रीमेंट पवन के नाम पर होने की जानकारी भी मिली है। पुलिस दोनों के रिश्ते को लेकर कई लोगों से पूछताछ करने में लगी हुई है। मीनाक्षी का परिवार पवन को पहले से जानता था। मीनाक्षी के पिता के अनुसार दोनों की शादी को लेकर परिवारों के बीच बातचीत भी हुई थी। वहीं पवन मीनाक्षी को अपनी पत्नी बताता था।