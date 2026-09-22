Bhopal RTO Officer मीनाक्षी गोखले का पुराना वीडियो वायरल, सिंघम स्टाइल में कार्रवाई करती दिखी अफसर

यह वीडियो अनूपपुर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के आमाडाड इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में परिवहन विभाग के दो आरक्षक मीनाक्षी गोखले और ऋतु शुक्ला ग्रामीणों पर दबंगई दिखाती नजर आ रही है। दरअसल, ऋतु शुक्ला एवं मीनाक्षी गोखले के द्वारा में 14 सितंबर जांच की जा रही थी। इसी बीच दो ग्रामीण इंस्पेक्टर के पास पहुंचकर वीडियो बनाने लगे। इससे दोनों इंस्पेक्टर नाराज हो गई। आरक्षक मीनाक्षी वीडियो में ग्रामीणों को वीडियो बनाने से मना सख्ती से मना करते और उनपर कार्रवाई करने की धमकी देते नजर आ रही है। वहीं, दूसरी तरफ ऋतु शुक्ला ग्रामीणों को अपशब्द कहती और झूठे केस में फंसा देने की धमकी देती नजर आ रही है। इस मामले में ग्रामीणों ने रामनगर थाना क्षेत्र में केस भी दर्ज कराया था।