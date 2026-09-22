Bhopal RTO Officer Murder: ‘तेज आवाज में हो रही थी बहस…’, आधी रात को मीनाक्षी-पवन के बीच क्या हुआ ? हो गया खुलासा

भोपाल के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र की पर्ल कॉलोनी में बीते दिन सुबह आरटीओ इंस्पेक्टर मीनाक्षी गोखले की हत्या कर दी गई। वे किराए के मकान में मृत मिलीं। पुलिस ने मौके से कई चीजें बरामद की थी। घटनास्थल से महज 20 मीटर दूर मीनाक्षी के कथित प्रेमी पवन कुमार द्विवेदी, निवासी सीधी ने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। बता दें कि मीनाक्षी आरटीओ इंस्पेक्टर के पद पर दतिया में पदस्थ थीं। वो एक दिन पहले ही बेटी के साथ भोपाल आई थी। भोपाल में किराए के मकान में पवन और मीनाक्षी रूके थे। पुलिस के अनुसार पवन मीनाक्षी से शादी करना चाहता था। दोनों के बीच रिश्ते को लेकर विवाद की आशंका है।