Bhopal Food Safety Action: 50, 60 या 80 रुपए में थाली खाते हैं तो सावधान ! आपको हो सकता है कैंसर

-थोक मंडी व हाट से बची हुई सब्जियों को बेहद कम दामों में खरीदा जाता है। इन्हें ही पूरे दिन उपयोग करते हैं।

-एक ही कुकिंग ऑयल में बार-बार तलने का काम किया जाता है। जब तेल गाढ़ा और काला हो जाता है, तब भी उसे फेंकने के बजाय नई सब्जी की ग्रेवी में मिला दिया जाता है।

-असली दूध के पनीर की जगह पाम ऑयल, अरारोट से बने सस्ते पनीर का उपयोग होता है।

-अरारोट- स्टार्च का उपयोग कर दाल को गाढ़ा किया जाता है। पानी में सिर्फ हल्दी, नमक और घटिया स्टार्च मिलाकर दाल को गाढ़ा रूप दिया जाता है।

-खुले मसाले इस्तेमाल होते हैं जिनमें बुरादा, केमिकल व अन्य तरह की मिलावट की आशंका रहती है।