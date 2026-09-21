पहले पैर छुए फिर पूर्व DSP पर किया फायर, 6 आरोपियों को शिवपुरी कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा

पुलिस ने पूर्व डीएसपी पर हुए जानलेवा हमले की इस घटना में शामिल सभी 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करने व 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश कियाथा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मामले में सभी 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए सोमवार को 10-10 साल की सजा और अर्थदंड लगाया। आरोपियों में से एक आरोपी अनूप चौहान इस मामले में फरार है, जबकि शेष 5 आरोपियों को जेल भेजा गया है। पूर्व डीएसपी पर हुए हमले का ये मामला शहर में कई दिनों तक सुर्खियों में रहा था।