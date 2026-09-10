शिवपुरी में शराब दुकान पर बवाल, पुलिस ने लाठी चलाई तो भड़की भीड़, दौड़ाया, देखें VIDEO

मध्यप्रदेश के सागर जिले में हुए शराब कांड के बाद शिवपुरी जिले में शराब बिक्री को लेकर शुरू हुआ विरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन शिवपुरी जिले में शराब दुकानों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। गुरुवार को शराब दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस और आबकारी टीम पहुंची तो मौके पर हंगामा हो गया और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के लाठी चलाते ही भीड़ भड़क गई और पुलिसकर्मियों व आबकारी विभाग को खदेड़ दिया, किसी तरह पुलिसकर्मियों और आबकारी टीम ने मौके से भागकर अपने आप को बचाया।