10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

शिवपुरी

शिवपुरी में शराब दुकान पर बवाल, पुलिस ने लाठी चलाई तो भड़की भीड़, दौड़ाया, देखें VIDEO

Liquor Shop Vandalism: शराब दुकान पर हो रहे विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ को रोकने के लिए पहुंची थी पुलिस और आबकारी टीम, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया तो भड़की भीड़, पुलिसकर्मियों को दौड़ाया।
2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Sep 10, 2026

shivpuri hungama

liquor shop protest police chased by crowd, बचकर भागते पुलिसकर्मी (Source-Patrika)

मध्यप्रदेश के सागर जिले में हुए शराब कांड के बाद शिवपुरी जिले में शराब बिक्री को लेकर शुरू हुआ विरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन शिवपुरी जिले में शराब दुकानों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। गुरुवार को शराब दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस और आबकारी टीम पहुंची तो मौके पर हंगामा हो गया और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के लाठी चलाते ही भीड़ भड़क गई और पुलिसकर्मियों व आबकारी विभाग को खदेड़ दिया, किसी तरह पुलिसकर्मियों और आबकारी टीम ने मौके से भागकर अपने आप को बचाया।

अमोला और भौंती में शराब दुकान में तोड़फोड़

शिवपुरी जिले के अमोला और भौंती क्षेत्र में गुरुवार को ग्रामीण व महिलाओं ने शराब बिक्री के विरोध में जमकर हंगामा किया। बड़ी संख्या में लोग दोनों ही स्थानों पर स्थित शराब दुकानों पर पहुंचे और शराब दुकान में तोड़फोड़ करते हुए शराब की पेटियां निकालकर बाहर फेंक दीं। शराब दुकान पर हो रहे हंगामे और तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने तोड़फोड़ कर रहे लोगों पर हल्का बल प्रयोग किया जिससे बात बिगड़ गई।

देखें वीडियो-

भीड़ ने पुलिसकर्मियों और आबकारी टीम को खदेड़ा

पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग करने से भीड़ भड़क गई और पुलिसकर्मियों व आबकारी विभाग की टीम को खदेड़ दिया। इस दौरान भीड़ ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जिसके कारण पुलिसकर्मियों और आबकारी टीम को अपनी जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। बता दें कि शिवपुरी में इन दो घटनाओं को मिलाकर 5-6 स्थानों पर शराब दुकानों में तोड़फोड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं को लेकर शराब ठेकेदार एकजुट होकर आबकारी विभाग पर पहुंचे और लाइसेंस सरेंडर करने की बात कही और तीन दिन में शराब दुकानों पर जो घटनाएं हुई हैं, उन मामलों में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

पहले इन शराब दुकानों में हुई तोड़फोड़

इससे पहले बुधवार रात करीब 9 बजे जिले के अमोला थाना क्षेत्र के थरखेड़ा गांव में स्थित शराब दुकान पर महिलाओं और ग्रामीणों ने हमला बोला था और उससे पहले मंगलवार को अमोला कॉलोनी क्रमांक-2 स्थित शराब दुकान में तोड़फोड़ कर शराब की पेटियों को बाहर निकालकर आग लगा दी गई थी।

शिवपुरी में शराब दुकान पर हमला, पेटियां तोड़ीं, शराब लूटी

ये भी पढ़ें
shivpuri liquor shop

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2026 05:18 pm

Published on:

10 Sept 2026 05:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / शिवपुरी में शराब दुकान पर बवाल, पुलिस ने लाठी चलाई तो भड़की भीड़, दौड़ाया, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिवपुरी में शराब दुकान पर हमला, पेटियां तोड़ीं, शराब लूटी

shivpuri liquor shop
शिवपुरी

शिवपुरी में स्मैक के साथ सरकारी कर्मचारी पकड़ा, कृषि विभाग के प्राचार्य पर केस

shivpuri smack
शिवपुरी

Pichhore MLA Pritam Lodhi: ‘कुछ नेताओं के जरिए समाज में जहर घोल रहे केपी सिंह’, विधायक प्रीतम लोधी का आरोप

Pichhore MLA Pritam Lodhi
शिवपुरी

Shivpuri News: ब्राह्मण-जाटव समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी मथुरा से पकड़ा गया

azad lodhi arrest karera social media comment case
शिवपुरी

झरने पर पिकनिक के बाद 4 बच्चों की मौत, अब परिवार के 4 अन्य बच्चे ग्वालियर रेफर

shivpur child
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.