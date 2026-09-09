शिवपुरी में शराब दुकान पर हमला, पेटियां तोड़ीं, शराब लूटी

Shivpuri Liquor Shop: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में लगातार दूसरे दिन शराब दुकान पर हमले की घटना सामने आई है। बुधवार रात करीब 9 बजे जिले के अमोला थाना क्षेत्र के थरखेड़ा गांव में स्थित शराब दुकान पर महिलाओं और ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। गुस्साए लोगों ने दुकान में रखी शराब की पेटियां उठाकर सड़क पर फेंक दीं और इस दौरान कुछ ग्रामीण शराब लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही पुलिस व आबकारी की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।