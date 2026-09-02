झरने पर पिकनिक के बाद 4 बच्चों की मौत, अब परिवार के 4 अन्य बच्चे ग्वालियर रेफर

16 अगस्त को यह दोनों परिवार कोलारस के गोरा टीला झरने पर नहाने गए थे। इसके बाद उन्होंने वहां पर पिकनिक भी की। प्रशासन ने उस झरने के पानी की जांच के लिए सैम्पल लिए हैं। साथ ही कोलारस एसडीएम शिवदयाल धाकड़ ने प्रशासनिक अमले, पटवारी, सरपंच और ग्रामवासियों के साथ सिद्ध बाबा बरसाती नाले से निकलने वाले झरने व गोरा टीला क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग को गांव में सर्वे करने, ग्रामीणों की स्वास्थ्य निगरानी रखने और लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट आने तक ग्रामीणों से इस झरने के पानी में नहाने, पीने या इसे किसी भी घरेलू उपयोग में न लाने की अपील की है।