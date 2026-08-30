Shivpuri News: भाई को राखी बांधने कानपुर गई थी बहन, लौटी तो चोरी हो चुकी थी जिंदगी भर की कमाई, 60 लाख की बड़ी चोरी

जानकारी के मुताबिक ठेकेदार मातादीन अग्रवाल (50) 28 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे अपनी पत्नी के साथ कानपुर में अपनी ससुराल रक्षाबंधन पर्व मनाने गए थे। जब वे 29 अगस्त की रात करीब 1 बजे वापस लौटे तो घर के तीन दरवाजों के ताले टूटे हुए मिले। अंदर जाकर देखा तो अलमारी खुली पड़ी थी और उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी गायब थी। ठेकेदार ने बताया कि चोरों ने अलमारी को चाबी से खोला है। अलमारी में ताला तोड़ने के कोई निशान नहीं हैं। संभावना है कि चोरों को पता था कि चाबी कहां रखी है। ठेकेदार का आरोप है कि रात में ही पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस टीम सुबह मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर जांच शुरू की। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस चोरी में उनकी जीवन भर की जमा पूंजी चली गई।