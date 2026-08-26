Shivpuri News: लोधी युवा संघ के जिलाध्यक्ष पर दो दिन में 3 FIR, पुलिस ने अब तक नहीं की गिरफ्तारी

Shivpuri Lodhi Yuva Sangh Leader FIR: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा व पिछोर थाने में लोधी युवा संघ के जिलाध्यक्ष आजाद लोधी पर बीते दो दिनों में तीन प्रकरण दर्ज हुए हैं। आरोपी पर ब्राह्मण समाज के अलावा सर्व समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। इस पूरे मामले को लेकर ब्राह्मण सहित सभी समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पिछोर में इस घटना को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। बड़ी बात यह है कि दोनों थानों की पुलिस ने अभी तक आरोपी आजाद लोधी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई नहीं की है। जबकि आरोपी पर एक दिन पहले दिनारा थाने में भी एक राशन की दुकान के दलित सेल्समैन के खिलाफ गाली-गलौच व अभद्रता करने का मामला दर्ज हुआ था।