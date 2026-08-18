Shivpuri News: ’99 तक गालियां सहेंगे, 100वीं पर करेंगे डेंटिंग-पेंटिंग’, कृष्णवंशियों पर भाजपा विधायक का विवादित बयान

विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि जो भी कृष्णवंशी गाली देते हैं, उनकी गालियां 99 तक सुनते रहना. लेकिन 100 नहीं होने देना। उन्होंने कहा कि जवाब देना जरूरी है। कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, इसलिए बातों से नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों को उनकी भाषा में ही जवाब देना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि इस काम में प्रीतम लोधी उनके साथ रहेगा और करैरा के लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तो ब्रह्मांड हैं, वे इतनी गालियां झेल जाते हैं, लेकिन हम लोधी हैं। 99 की गिनती पूरी होने के बाद उसका परिणाम भी बेहतर देंगे।