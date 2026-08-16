Shivpuri News: एक ही रात में दो जगह अवैध रूप से लगाईं महापुरुषों की प्रतिमाएं, एक खंडित

दूसरी ओर विजयपुर तिराहे गणेशखेड़ा के पास शासकीय सांदीपनी विद्यालय के सामने पहले से स्थापित रानी अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि प्रतिमा के हाथ की तलवार और पास में रखा शिवलिंग तोड़ दिया गया है। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मायापुर थाना पुलिस का कहना है कि पडोरा चौराहे और बूधोन के पास प्रतिमा लगाने वाले अज्ञात लोगों की तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं गणेशखेड़ा में प्रतिमा खंडित करने के मामले में भी अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोषियों को पकड़ा जाएगा।