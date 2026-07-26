‘बांध को उड़ाने की थी योजना’ शिवपुरी के नरवर किले से तोप चुराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, तोप का पता नहीं

पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो पूछताछ में पता चला कि करौली क्षेत्र में लंबे समय से पांचना बांध को लेकर मीणा समाज के लोगों का गुर्जर समाज से विवाद चल रहा है। आरोपी अमन कुमार ने बताया कि विरोधी पक्ष में भय और दबदबा बनाने के उद्देश्य से नरवर किले से तोप चोरी करने की योजना बनाई गई थी। आरोपी पहले 3 जुलाई को करीब 25 लोगों के साथ नरवर किले पर आए थे, लेकिन तोप में वजन अधिक होने से उस दिन उसे साथ नहीं ले जा पाए। बाद में 15 जुलाई को वह इस तोप को चोरी करके ले गए। आरोपी ने बताया कि अगर बांध से पानी नहीं मिलता तो वह उस बांध को तोप से उड़ाने की योजना बनाकर बैठे थे। नरवर थाना प्रभारी विनय यादव ने बताया कि दो लोगों को पकड़ लिया है। अभी और आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। हमारा पूरा प्रयास है कि चोरी गई तोप भी जल्द बरामद हो। गुर्जर समाज से विवाद के फेर में यह पूरा घटनाक्रम हुआ है।