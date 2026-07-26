26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

शिवपुरी

‘बांध को उड़ाने की थी योजना’ शिवपुरी के नरवर किले से तोप चुराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, तोप का पता नहीं

Narwar Fort Cannon Theft: नरवर किले से सिंधिया घराने की 400 साल पुरानी तोप चोरी के मामले में दो आरोपी पकड़े, चोरी गई तोप नहीं हुई बरामद, राजस्थान के करौली जिले के गांव गांवड़ा मीणा के 20 से अधिक लोगों ने की थी तोप चोरी।
2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Jul 26, 2026

SHIVPURI

narwar fort 400 year old cannon theft case two accused arrested rajasthan, प्रतीकात्मक तस्वीर (parika file)

Shivpuri Narwar Fort Cannon Theft: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर किले से चोरी हुई सिंधिया रियासत की 400 साल पुरानी तोप के मामले में पुलिस ने राजस्थान के करौंली जिले के गांवडा मीणा गांव से दो चोरों को पकड़ने की कार्रवाई की है। इनके पास से पुलिस ने वह लोडिंग वाहन भी जब्त किया है, जिसमें यह चोर तोप को चोरी करके ले गए थे। करीब 20 लोगों ने तोप चोरी की वारदात को अंजाम दिया था जिनमें से दो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और बाकी फरार हैं। वहीं चोरी हुई तोप अभी तक बरामद नहीं हो पाई है।

राजस्थान से पकड़ाए दो चोर

पुलिस पूछताछ में पता चला कि गांवडा मीणा गांव के लोगों का गुर्जर समाज के लोगों से कई साल पुराना विवाद चल रहा है और वहीं पर पांचना बांध से भी पानी लेने को लेकर कई दिनों से संघर्ष की स्थिति थी। गुर्जर समाज पर दबदबा बनाने व जरूरत पड़े तो बांध को फोड़ने के लिए सोची समझी साजिश के तहत यह तोप चोरी की गई है। पूरे घटनाक्रम में पुलिस अभी तोप को बरामद नहीं कर पाई है और इसके लिए पुलिस के लगातार प्रयास जारी है।

15 जुलाई को चोरी हुई तोप

पुलिस की मानें तो पुरातत्व विभाग के चौकीदार रमेश कोली ने 16 जुलाई को नरवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 जुलाई को नरवर किले के कचहरी महल में रखी 14 ऐतिहासिक तोपों में से एक तोप गायब है। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर मामला दर्ज किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर आईजी ने इस मामले में आरोपियों का सुराग देने वाले को 30 हजार रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। इसके बाद पुलिस टीम ने सीसीटीवी और टोल कैमरों की मदद से आरोपियों का सुराग मिलाया तो इसका कनेक्शन राजस्थान के करौली जिले में गांवडा गांव में मीणा समाज के कुछ लोगों पर मिला। पुलिस ने इस मामले में करौली जिले के पालनपुर निवासी अमन कुमार पुत्र मोहनलाल मीणा व टिम्मूराम पुत्र भूराराम मीणा निवासी गांवडा मीणा को गिरफ्तार किया है।

मीणा समाज का गुर्जरो से विवाद घटना का मुख्य कारण

पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो पूछताछ में पता चला कि करौली क्षेत्र में लंबे समय से पांचना बांध को लेकर मीणा समाज के लोगों का गुर्जर समाज से विवाद चल रहा है। आरोपी अमन कुमार ने बताया कि विरोधी पक्ष में भय और दबदबा बनाने के उद्देश्य से नरवर किले से तोप चोरी करने की योजना बनाई गई थी। आरोपी पहले 3 जुलाई को करीब 25 लोगों के साथ नरवर किले पर आए थे, लेकिन तोप में वजन अधिक होने से उस दिन उसे साथ नहीं ले जा पाए। बाद में 15 जुलाई को वह इस तोप को चोरी करके ले गए। आरोपी ने बताया कि अगर बांध से पानी नहीं मिलता तो वह उस बांध को तोप से उड़ाने की योजना बनाकर बैठे थे। नरवर थाना प्रभारी विनय यादव ने बताया कि दो लोगों को पकड़ लिया है। अभी और आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। हमारा पूरा प्रयास है कि चोरी गई तोप भी जल्द बरामद हो। गुर्जर समाज से विवाद के फेर में यह पूरा घटनाक्रम हुआ है।

रात में पति के सोते ही प्रेमी को घर बुलाया, पन्ना में खड़ी देखती रही पत्नी, प्रेमी करता रहा वार

ये भी पढ़ें
PANNA

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 08:28 pm

Published on:

26 Jul 2026 08:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / ‘बांध को उड़ाने की थी योजना’ शिवपुरी के नरवर किले से तोप चुराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, तोप का पता नहीं

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

400 साल पुरानी 3.5 टन वजनी तोप कहां ले गए चोर? एमपी से राजस्थान तक तलाश

16th Century Cannon
शिवपुरी

Missing Cousin Sisters: अचानक रात 1 बजे के बाद घर से गायब हुईं बहनें, शिवपुरी में दो दिन बाद में कुएं में शव

shivpuri
शिवपुरी

Pregnant Woman Roadside Delivery: सूचना मिलते ही तहसीलदार ने दौड़ाई गाड़ी, शिवपुरी में प्रसूता को अपने वाहन से और खुद बाइक से पहुंचे अस्पताल

shivpuri
शिवपुरी

2500 करोड़ के प्लांट की नीव रखकर बोले सीएम मोहन यादव- ‘यहां बनी मिसाइलों से दमकेगा एमपी’

Adani Defence Manufacturing Plant
शिवपुरी

Defence Factory: शिवपुरी में डिफेंस फैक्ट्री का शिलान्यास, बनेंगे हाईटेक हथियार और मिसाइलें

shivpuri
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.