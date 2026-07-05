शिवपुरी में डिफेंस फैक्ट्री का शिलान्यास, बनेंगे हाईटेक हथियार और मिसाइलें

Shivpuri Defence Factory Project: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के लिए रविवार का दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा। शिवपुरी के कैलारस में रविवार को भव्य कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम मोहन यादव व अडानी ग्रुप के निदेशक करण अडानी व जीत अडानी ने डिफेंस फैक्ट्री का शिलान्यास किया। 2500 करोड़ की लागत से अडानी ग्रुप ये डिफेंस फैक्ट्री लगाएगा। इस फैक्ट्री में गोला-बारूद, हाईटेक हथियार और मिशन-रेडी मिसाइलें बनेंगी। डिफेंस फैक्ट्री के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान अडानी ग्रुप के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि डिफेंस फैक्ट्री से 10 हजार लोगों को नौकरियां मिलेंगी।