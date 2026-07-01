‘मिलन नहीं हुआ तो नागिन को निगल गया नाग’ शिवपुरी के स्कूल से सामने आया RARE VIDEO

नाग ने नागिन को क्यों मारा और निगल गया इसके पीछे की वजह भी स्नेक कैचर सलमान पठान ने बताई है, जो कि हैरान कर देने वाली है। स्नेक कैचर सलमान पठान ने बताया कि सांपों के संसार में ऐसा दुर्लभ नजारा तब देखने को मिलता है, जब नाग अपनी नागिन से बेहद नाराज हो जाता है। उन्होंने बताया कि जब नाग नागिन के साथ मिलन करना चाहता है और किसी कारण मिलन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती या नागिन मिलन करने से इंकार कर देती है तो नाग काफी गुस्से में आ जाता है। इसी गुस्से में नाग अपनी नागिन को सीधे जिंदा निगल लेता है, इस मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ है।