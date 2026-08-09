Shivpuri News: पोते की मौत के सदमे में दादी की भी थमीं सांसें, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

Shivpuri Grandmother Grandson Death: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र के धामनटूक गांव में रविवार को भी मातम पसरा रहा है। गांव के रहने वाले परमाल धाकड़ के घर पर दिनभर लोगों का आना-जाना लगा रहा है और लोग शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते नजर आए। दरअसल परमाल धाकड़ के इकलौते बेटे और उनकी मां का एक ही दिन में शनिवार को निधन हो गया। 7 वर्षीय पोते की मौत की खबर जब दादी को लगी तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद शनिवार शाम को दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया।