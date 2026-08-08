Indore News: अधूरा रह गया थाईलैंड जाने का सपना, एयरपोर्ट पर युवती को पता चला सच

युवती शातिर ठग की बातों में आ गई और इसी दौरान ठग ने उसे भुगतान के लिए लव गुप्ता नाम के व्यक्ति का बैंक अकाउंट दिया। युवती पूर्वा ने बुकिंग कर करीब 43 हजार रुपए उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मगर 6 जुलाई को जब पूर्वा थाइलैंड ट्रिप के सपने लिए इंदौर एयरपोर्ट पहुंची तो उसके सपने चकनाचूर हो गए। उसे जो टिकट दिया गया था वो एयरपोर्ट पर जांच में फर्जी निकला। टिकट के नकली होने का पता चलते ही पूर्वा ने उक्त आरोपी को फोन करने की कोशिश की लेकिन नंबर बंद आया, इससे पूर्वा को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। वो तुरंत पुलिस थाने पहुंची और अपने साथ हुई ठगी की शिकायत दर्ज कराई। पूर्वा ने पुलिस को बताया है कि ठगी के बाद आरोपियों ने मोबाइल नंबर बंद कर लिए हैं और कंपनी की ई-मेल आइडी भी फर्जी निकली है। मामले में पुलिस ने सायबर डेस्क की मदद से जांच शुरू कर दी है।