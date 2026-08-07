Indore news: ‘भूल गए फ्रेंडशिप…’, आपस में लड़ बैठे पार्टी करने गए 2 दोस्त, मिनटों में छीन ली सांसें

आरोपी ने बताया कि दोनों ने साथ बैठकर पार्टी की थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्से में उसने पास में रखा फलिया उठाकर मिथुन पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने शव को तलाई में ले जाकर मिट्टी से ढंक दिया ताकि किसी को घटना की जानकारी न लगे और वह वहां से धार भाग निकला। सूचना पर पुलिस ने उसे धार से गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो आरोपी ने हत्या कबूल कर ली। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त हथियार और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि हत्या के पीछे के विवाद और अन्य पहलुओं की भी जानकारी मिल सके।