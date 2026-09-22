“अनपढ़ व्यक्ति जैसी भाषा” सज्जन सिंह वर्मा का कैलाश विजयवर्गीय पर पलटवार

कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का यह बयान एएनआई पर जारी हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय के बयानों पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि "मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय अभी मानसिक रूप से परेशान या अस्थिर दौर से गुज़र रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा उन्हें बिना किसी सम्मान के दरकिनार किए जाने के कारण वे अपना आपा खो रहे हैं। उनके विभाग में कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है और वे अपना संतुलन खोते हुए दिख रहे हैं। नतीजतन, उनकी भाषा पूरी तरह से असभ्य हो गई है, जो किसी अनपढ़ व्यक्ति जैसी लगती है…"