इंदौर के नवलखा कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट गिरी, पंजाब से आए 7 लोग घायल

इससे पहले इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में भी अप्रैल में ऐसी ही घटना हो गई थी। शादी समाचार चल रहा था, जिसमें ओवरलोड होने के कारण लिफ्ट की रस्सी टूट गई थी। वह भी दूसरी मंजिल से गिर गई थी। इस घटना में दस से अधिक लोग घायल हो गए थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। बांक इलाके के मोहम्मद शरीफ के भाई मोहम्मद खलील की बेटी आयशा की शादी के दौरान कारखाना परिसर में यह घटना हुई थी। दूसरी मंजिल पर ठहरी दुल्हन से मिलने के लिए 10 लिफ्ट से रिश्तेदार आए थे, तभी दूसरी मंजिल से लिफ्ट जमीन पर आ गई थी। जैसे-तैसे लोगों को लिफ्ट से बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आई थी।