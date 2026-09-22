22 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

साधारण नेता नहीं हैं पार्षद संध्या यादव, कैलाश विजयवर्गीय के ‘चौड़ाई’ बयान पर बड़ा अपडेट

Kailash Vijayvargiya : महिला पार्षद संध्या यादव ने कैलाश विजयवर्गीय को पितातुल्य कहा, इलाके में खासा प्रभाव, मंत्री ने भी जताया खेद
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Sep 22, 2026

Minister Kailash Vijayvargiya

Minister Kailash Vijayvargiya ( Photo Credit Patrika)

Kailash Vijayvargiya : मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे एक महिला की 'चौड़ाई' बता रहे हैं। महिला, इंदौर की एक पार्षद हैं। पार्षद पर बयान को लेकर सियासत तेज हो गई, कांग्रेस ने इस बयान पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को खूब घेरा। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिला को अपनी बेटी जैसा बताया है। इतना ही नहीं, महिला पार्षद ने भी उन्हें अपना पितातुल्य कहा है। खास बात यह है कि पार्षद, साधारण नेता नहीं हैं। उनका इलाके में खासा प्रभाव है।

मध्यप्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को एक महिला पार्षद संध्या यादव पर कमेंट किया। इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में मंच से दिए गए उनके बयान पर प्रदेशभर में बवाल मच गया।

विधानसभा क्रमांक-1 में नर्मदा लाइन डालने सहित अन्य निर्माण कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिला पार्षद संध्या यादव पर जो टिप्पणी की उसे बॉडी शेमिंग बताया जाने लगा। उन्होंने कहा कि संध्याजी की चौड़ाई बढ़ गई है। इस टिप्पणी के बाद मंत्री के साथ ही मंच पर बैठे जनप्रतिनिधि हंसने लगे थे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्थानीय महिला पार्षद की सक्रियता और काम की खूब तारीफ की। इसी दौरान उन्होंने मंच पर मौजूद इंदौर-5 के विधायक महेंद्र हार्डिया से कोई बात कही और महिला पार्षद का नाम लेते हुए उनपर पर कमेंट किया।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को आधार बनाकर कांग्रेस उनके साथ ही सरकार पर भी हमलावर हो गई। पार्टी नेताओं ने उनके इस्तीफे की मांग की।

विवाद मचने के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने पार्षद संध्या यादव को अपनी बेटी जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें गोद में खिलाया है। खुद पार्षद संध्या यादव भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बचाव में का खुलकर आगे आई हैं। उन्होंने मंत्री विजयवर्गीय को पितातुल्य बताया। संध्या यादव ने भी यह कहा कि उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है। इतना ही नहीं, महिला पार्षद ने कांग्रेस नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर कांग्रेस के विचार जगजाहिर हैं। वे केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे पर दुष्प्रचार कर रहे हैं।

संध्या यादव इंदौर की प्रमुख महिला नेताओं में शुमार हैं। इलाके में उनका खासा वर्चस्व है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने जुलाई 2022 में इंदौर नगर निगम चुनावों में उन्हें पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। संध्या यादव भी बीजेपी की उम्मीद पर खरी उतरीं। चुनाव में उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी।

बीेजेपी उम्मीदवार के रूप में संध्या यादव वार्ड 6 से खड़ी हुई थीं। उन्हें 9383 वोट मिले थे। इस प्रकार संध्या यादव, अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 4257 वोटों के भारी अंतर से हराकर पार्षद बनीं थीं।

खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2026 01:34 pm

Published on:

22 Sept 2026 01:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / साधारण नेता नहीं हैं पार्षद संध्या यादव, कैलाश विजयवर्गीय के ‘चौड़ाई’ बयान पर बड़ा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फौजी अफसर बनकर आया ठग, ऑर्डर दिया, इंदौर के व्यापारी से 9 लाख रुपए की ठगी

indore businessman cyber fraud army officer varnish order
इंदौर

‘लोन तुरंत मिलेगा, 5% कट देना होगा’, इंदौर में आधार-पैन लेकर चल रहा लोन का धंधा

आधार-पैन कार्ड पर लोन (Photo Source - Patrika)
इंदौर

इंदौर में 5 दिन के नवजात का बदला ब्लड ग्रुप, एक रिपोर्ट में ‘A+’ तो दूसरे में आया ‘B+’

newborn blood group changed pathology lab report complaint
इंदौर

इंदौर में जिस सड़क पर दौड़ रहे थे वाहन, अचानक बीचो-बीच हो गया 10 फीट गहरा गड्ढा

Pandharinath Temple Road Indore
इंदौर

‘सागर में नइया डार दई…’ सुनील लोधी के भजनों से गूंजेगा इंदौर शहर, 3 अक्टूबर को होगा भजन महोत्सव

सुनील लोधी (Photo Source - Patrika)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.