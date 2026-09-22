साधारण नेता नहीं हैं पार्षद संध्या यादव, कैलाश विजयवर्गीय के ‘चौड़ाई’ बयान पर बड़ा अपडेट

विवाद मचने के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने पार्षद संध्या यादव को अपनी बेटी जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें गोद में खिलाया है। खुद पार्षद संध्या यादव भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बचाव में का खुलकर आगे आई हैं। उन्होंने मंत्री विजयवर्गीय को पितातुल्य बताया। संध्या यादव ने भी यह कहा कि उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है। इतना ही नहीं, महिला पार्षद ने कांग्रेस नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर कांग्रेस के विचार जगजाहिर हैं। वे केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे पर दुष्प्रचार कर रहे हैं।