3 प्रतिशत तक बढ़ेगा बिल, एमपी में बिजली दरों में जुड़ेंगे अनेक नए चार्ज

MP Electricity Bill- मध्यप्रदेश में जल्द ही बिजली का बिल बढ़कर आएगा। इसमें 3 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हो सकती है। बिजली की दरों में अक्टूबर से कुछ नए चार्ज जोड़े जाएंगे। बिल का तरीका भी बदलेगा। कंपनी नफे और नुकसान में उपभोक्ताओं की भागीदारी के तौर पर देख रही है, लेकिन वास्तव में बिजली की खरीदी से लेकर बिजली चोरी तक से हुए नुकसान में अब उपभोक्ताओं को भागीदार बना लिया जाएगा। इसपर फिलहाल सुझाव आपत्ति और सुनवाई की प्रक्रिया की जा रही है।