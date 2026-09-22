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Breaking : आज एमपी आएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 3 घंटे इंदौर में रहेंगे

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का एमपी दौरा, शाम को इंदौर में रहेंगे, जैन समाज के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत
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भोपाल

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deepak deewan

Sep 22, 2026

Lok Sabha Speaker

speaker om birla - image credit patrika

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज एमपी आएंगे। वे करीब 3 घंटे इंदौर में रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शाम को जैन समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला दिल्ली से दोपहर बाद इंदौर के लिए रवाना होंगे रहे। वे शाम को इंदौर पहुंचेंगे और यहां जैन समाज के एक कार्यक्रम में शरीक होंगे। लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला रात को ही दिल्ली लौट जाएंगे। कोटा शहर भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन भी उनके साथ इंदौर आएंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिल्ली के 20 अकबर रोड से अपरान्ह 3 बजे रवाना होंगे। वे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। स्पीकर ओम बिरला यहां से 4.10 बजे फ़्लाइट से इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे। वे शाम 5.45 बजे इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर विमानतल पर उतरेंगे।

एयरपोर्ट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दलालबाग के लिए रवाना होंगे। यहां एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्रपति नगर में यह कार्यक्रम शाम 6.05 बजे प्रारंभ होगा। लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला यहां 2 घंटे रहेंगे। इसके बाद इंदौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे।

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Updated on:

22 Sept 2026 01:21 pm

Published on:

22 Sept 2026 01:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Breaking : आज एमपी आएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 3 घंटे इंदौर में रहेंगे

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