Breaking : आज एमपी आएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 3 घंटे इंदौर में रहेंगे

आधिकारिक जानकारी के अनुसार लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला दिल्ली से दोपहर बाद इंदौर के लिए रवाना होंगे रहे। वे शाम को इंदौर पहुंचेंगे और यहां जैन समाज के एक कार्यक्रम में शरीक होंगे। लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला रात को ही दिल्ली लौट जाएंगे। कोटा शहर भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन भी उनके साथ इंदौर आएंगे।