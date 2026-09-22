केंद्र के 28840 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट से एमपी भी संवरेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी सरकार

MP Air Flights : देश में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार काम चल रहे हैं। इसके लिए केंद्र ने 28840 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है। केंद्र के इस प्लान से एमपी भी संवरेगा। इसके अंतर्गत राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी। अब सिंगरौली और रतलाम हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जाएगा। संशोधित उड़ान योजना के लिए दिल्ली में आज एमओयू साइन किया जाएगा।