एमपी के कांग्रेस नेताओं को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, राहुल गांधी ने बुलाया दिल्ली

Rahul Gandhi : इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को बेहद कामयाब करार दिया जा रहा है। इससे कांग्रेसियों में भी उत्साह है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी कार्यक्रम की सफलता पर गदगद हैं। प्रदेश के जिन नेताओं ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए तगड़ी मेहनत की उन्हें कांग्रेस अब बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। इन नेताओं में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी का नाम भी शामिल है। राहुल गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलाया है।