‘छात्रों की गूंज’ में बोले राहुल गांधी- स्टूडेंट्स भारत के भविष्य, उनके बिना देश मजबूत नहीं हो सकता

Indore News : मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में आए छात्रों से संबोधन शुरु कर दिया है। कार्यक्रम के 5वें एडिशन में उन्होंने 'सिस्टम बनाम स्टूडेंट्स' विषय पर करीब 60 मिनट बातचीत की है। आपको बता दें कि, कार्यक्रम के लिए शहर के आईडीए ग्राउंड पर 20 से 25 हजार युवा पहुंचे। हालात ये हैं कि, 20 हजार क्षमता वाला मैदान पूरी तरह से फुल हो चुका है, जबकि हजारों की संख्या में छात्र अब भी मैदान के बाहर खड़े हैं। वहीं, कई युवा अब जगह न मिल पाने के कारण वापस भी लैट रहे हैं।