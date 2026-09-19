इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की

Indore News : कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस के करीब 60 नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की, जिनमें विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस नेता और पदाधिकारी शामिल हैं। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जगह-जगह मंच लगाकर भी उनका स्वागत किया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ राहुल गांधी के स्वागत में उमड़ पड़ी, जिसे नियंत्रित करने में एयरपोर्ट के बाहर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी देखने को मिली। हालांकि, हालात तुरंत ही नियंत्रित हो गए। इधर, राहुल गांधी का काफिला होटल रेडिसन के लिए रवाना हो गया।