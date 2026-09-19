Indore News : राहुल गांधी से मिलने बड़े नेताओं ने भी लगाई जुगाड़, 40 पर ही दिखाई मेहरबानी

Rahul Gandhi In Indore : इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर शनिवार को सुबह से ही शहर में उत्साह देखा जा रहा है। इसके लिए ट्रेफिक प्लान भी बदला गया है। इससे पहले कांग्रेसी देर रात तक कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे रहे। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डोम को अंतिम रूप देने में जुट गए। कई नेता छात्रों से संवाद करने पहुंचे। दोपहर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर नेताओं की बैठक हुई। इसमें कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और दिशा-निर्देशों के पालन पर बात हुई। रात में रेसीडेंसी कोठी पर पटवारी, विपक्ष के नेता उमंग ङ्क्षसघार के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इधर,कई नेता राहुल से मिलने की जुगत में लगे रहे। अनेक बड़े नेताओं ने भी इसके लिए तरह तरह की जुगाड़ लगाई जिनमें से केवल 40 की ही किस्मत खुल सकी।