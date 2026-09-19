एमपी में रद्द की शनिवार की छुट्टी, आज 19 सितंबर को होगा कामकाज, जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

Saturday Holiday Cancelled In MP : मध्यप्रदेश में शनिवार की छुट्टी रद्द की गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश जारी किया है। इसके अनुसार हाईकोर्ट सहित प्रदेशभर के जिला कोर्ट में आज सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा। इंदौर हाईकोर्ट और जिला कोर्ट शनिवार को भी सामान्य दिनों की तरह खुली रहेंगी। हाईकोर्ट द्वारा प्रदेशभर में 19 सितंबर की छुट्टी रद्द की गई है। कोर्ट ने ईद मिलादुन्नबी और रक्षाबंधन के बीच 27 अगस्त को एक दिन की छुट्टी घोषित की थी। इसके बदले 19 सितंबर को कोर्ट को सामान्य दिनों की तरह कामकाज के लिए बढ़ा दिया था। इसी आदेश के परिपालन में शनिवार को हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ और जिला कोर्ट में सामान्य दिनों की तरह ही काम होगा।