Chhatron Ki Goonj: इंदौर में आज राहुल गांधी की ‘छात्रों की गूंज’, पेपर लीक से बेरोजगारी तक उठेंगे ये सवाल

राहुल गांधी के कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस-प्रशासन ने कांग्रेस के सामने 31 शर्तें रखी हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है-

भीड़ का शपथ-पत्र: अपेक्षित भीड़ की वास्तविक संख्या का शपथ-पत्र देना होगा। स्थल की क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

बाहरी की जानकारी: बाहर से आने वाली भीड़ की संख्या, बसों और निजी वाहनों की संचया, चालकों की जानकारी, रूट और पार्किंग प्लान पहले देना होगा।

सेक्टरवार व्यवस्था: कार्यक्रम स्थल का स्केल-मैप तैयार करना होगा। सेक्टरवार भीड़ व्यवस्था, गैंगवे, आपातकालीन कॉरिडोर और पार्किंग की व्यवस्था स्पष्ट करनी होगी।

मेडिकल इंतजाम: कार्यक्रम में 2 डॉक्टर, 4 पैरामेडिक और 4 एंबुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। अस्पताल से टाई-अप भी जरूरी होगा।

बुनियादी सुविधाएं: पेयजल, मोबाइल शौचालय, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, बैकअप सिस्टम और आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

ड्रोन पर पूरी रोक: कार्यक्रम स्थल और आसपास ड्रोन का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

आपत्तिजनक सामग्री नहीं : आपत्तिजनक सामग्री तथा भड़काऊ पोस्टर- बैनर लगाने पर रोक रहेगी।