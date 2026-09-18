India-Bhutan के बीच मजबूत हुई दोस्ती, 4000 करोड़ की ऋण सुविधा समेत इन मुद्दों पर बनी सहमति

India-Bhutan Relations: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को भूटान की अपनी आधिकारिक यात्रा पूरी कर ली है। इस दौरान भारत और भूटान के बीच आपसी सहयोग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने यात्रा पूरी होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'भूटान की एक सफल यात्रा पूरी हुई। हमारी दोस्ती के अनोखे रिश्तों की गर्माहट ने दिल छू लिया।' जयशंकर बुधवार को भूटान की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। उन्हें भूटान के विदेश और एक्सटर्नल व्यापार मंत्री ल्योंपो डी. एन. ढुंग्येल ने निमंत्रण दिया था। शुक्रवार को जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने भारत-भूटान की खास और कई क्षेत्रों वाली साझेदारी को मजबूत करने में हुई प्रगति का स्वागत किया।