18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

India-Bhutan के बीच मजबूत हुई दोस्ती, 4000 करोड़ की ऋण सुविधा समेत इन मुद्दों पर बनी सहमति

Jaishankar in Bhutan: विदेश मंत्री एस. जयशंकर भूटान की आधिकारिक यात्रा पूरी कर भारत लौट आए हैं। इस दौरान भारत-भूटान संबंधों, विकास सहयोग, जलविद्युत परियोजनाओं और गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Sep 18, 2026

India-Bhutan relations

विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक (फोटो-IANS)

India-Bhutan Relations: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को भूटान की अपनी आधिकारिक यात्रा पूरी कर ली है। इस दौरान भारत और भूटान के बीच आपसी सहयोग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने यात्रा पूरी होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'भूटान की एक सफल यात्रा पूरी हुई। हमारी दोस्ती के अनोखे रिश्तों की गर्माहट ने दिल छू लिया।' जयशंकर बुधवार को भूटान की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। उन्हें भूटान के विदेश और एक्सटर्नल व्यापार मंत्री ल्योंपो डी. एन. ढुंग्येल ने निमंत्रण दिया था। शुक्रवार को जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने भारत-भूटान की खास और कई क्षेत्रों वाली साझेदारी को मजबूत करने में हुई प्रगति का स्वागत किया।

राजा और पीएम मोदी के मार्गदर्शन का जिक्र

संयुक्त बयान में कहा गया कि भारत और भूटान के बीच साझेदारी को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया जा रहा है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय विकास सहयोग में हुई प्रगति की भी सराहना की। इस मौके पर जयशंकर ने भूटान के विकास लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत का समर्थन जारी रखने की बात दोहराई। वहीं, भूटान ने अपनी 13वीं पंचवर्षीय योजना (2024-29) के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भारत से मिले समर्थन की सराहना की। जयशंकर ने गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (GMC) के लिए भूटान के राजा के विजन पर भारत का सहयोग जारी रखने की बात कही।

जलविद्युत परियोजनाओं पर भी हुई चर्चा

जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री ढुंग्येल ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी के संयुक्त विजन को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष जताया। दोनों ने ऊर्जा क्षेत्र में हाल की प्रगति का भी जिक्र किया। इसमें 1020 मेगावाट की पुनातसांगचू-II जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन, इसके टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और 1200 मेगावाट की पुनातसांगचू-I परियोजना के बांध निर्माण को फिर से शुरू करना शामिल है।

ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ की ऋण सुविधा

संयुक्त बयान में दोनों देशों ने भूटान में ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपये की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट के समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। साथ ही भूटान की जलविद्युत परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का भी स्वागत किया। बयान के अनुसार, इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को नई गति मिली है।

UPI MDR: जॉन ब्रिटास ने कहा संघ परिवार भी यूपीआई चार्ज के विरोध में, फिर क्यों BJP नहीं सुन रही

ये भी पढ़ें
Merchant Discount Rate

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Sept 2026 10:13 pm

Published on:

18 Sept 2026 10:13 pm

Hindi News / National News / India-Bhutan के बीच मजबूत हुई दोस्ती, 4000 करोड़ की ऋण सुविधा समेत इन मुद्दों पर बनी सहमति

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘अब आरक्षण की जरूरत नहीं’, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- सभी को मिले सामान्य दर्जा

reservation
राष्ट्रीय

महिलाओं की बढ़ी वर्कफोर्स में भागीदारी, 57.8% जिलों में LFPR 40% या उससे अधिक

women workforce India
राष्ट्रीय

मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर भड़की कांग्रेस, बोली- इतने दिन से घूम रहे थे, कैंडिडेट बनते ही क्यों याद आया मर्डर केस?

Nandigram Bypoll 2026
राष्ट्रीय

नंदीग्राम में कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर भड़कीं ममता बनर्जी, पूछा- ‘अचानक पुराना केस खोलकर कार्रवाई क्यों?’

mamata banerjee
कोलकाता

UPI MDR: जॉन ब्रिटास ने कहा संघ परिवार भी यूपीआई चार्ज के विरोध में, फिर क्यों BJP नहीं सुन रही

Merchant Discount Rate
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.