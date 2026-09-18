Nandigram bypoll: मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर भड़की कांग्रेस, बोली- इतने दिन से घूम रहे थे, कैंडिडेट बनते ही क्यों याद आया मर्डर केस?

शुभंकर सरकार ने प्रशासन और चुनाव आयोग की चुप्पी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के कई घंटों बाद भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि मिलन प्रधान को कहां रखा गया है। उन्होंने बताया कि नंदीग्राम पुलिस स्टेशन ने कोई जानकारी नहीं दी है, चंडीपुर पुलिस स्टेशन चुप है और चुनाव आयोग के पास भी कोई जवाब नहीं है। शुभंकर ने कहा कि कानूनी तौर पर जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, तो पूरा प्रशासनिक तंत्र सीधे चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। इसके बावजूद, किसी भी ज़िम्मेदार अधिकारी को जानकारी न होना बेहद संदिग्ध और चिंताजनक है।