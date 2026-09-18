नंदीग्राम में कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर भड़कीं ममता बनर्जी, पूछा- ‘अचानक पुराना केस खोलकर कार्रवाई क्यों?’

पूर्व मेदिनीपुर जिला पुलिस के अधिकारी के अनुसार, प्रधान के खिलाफ पहले से वारंट जारी था और उसी के आधार पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले ही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट ने नंदीग्राम में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव से पहले विपक्ष को खत्म करना चाहती है। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि इस तरह राज्य में विपक्ष की राजनीति को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।