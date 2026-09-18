Nandigram By-Election: ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ घंटे बाद कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान गिरफ्तार, पुराने हत्या केस से जुड़ा मामला

TMC: पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी हो गई है। मिलन प्रधान को एक पुराने कथित हत्या मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई उस वक्त हुई, जब कुछ घंटे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया था। ममता बनर्जी ने आज ही कोलकाता स्थित अपने कालीघाट आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनका गुट नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगा। उन्होंने कांग्रेस को ‘सिस्टर पार्टी’ बताते हुए कहा कि इस फैसले का मकसद इंडिया ब्लॉक को मजबूत करना है। 06 अक्टूबर को नंदीग्राम में उपचुनाव होना है।