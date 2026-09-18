Nandigram by-election: नंदीग्राम में फिर हुआ ‘खेला’ : ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन

नंदीग्राम उपचुनाव ऐसे समय हो रहा है, जब तृणमूल कांग्रेस में संगठन और चुनाव चिन्ह को लेकर ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट आमने-सामने हैं। दोनों पक्षों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया था। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दोनों गुटों के लिए अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। ममता बनर्जी के गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' और 'फुटबॉल प्लेयर' चुनाव चिन्ह मिला है, जबकि ऋतब्रत बनर्जी के गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' और 'एनवेलप' चुनाव चिन्ह दिया गया है।