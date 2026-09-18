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Nandigram by-election: नंदीग्राम में फिर हुआ ‘खेला’ : ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन

नंदीग्राम उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ की उम्मीदवार सांचीता प्रधान डे ने नामांकन वापस ले लिया है।
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भारत

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kamlesh sharma

Sep 18, 2026

Mamata Banerjee news

ममता बनर्जी। (फोटो-IANS)

Nandigram by-election Sanchita Pradhan Dey : कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को बड़ा झटका लगा है। 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' की उम्मीदवार सांचीता प्रधान डे ने चुनावी मैदान से अपना नामांकन वापस ले लिया है। खास बात यह है कि नामांकन वापसी से एक दिन पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी।

अचानक नामांकन वापस लेने से बढ़ी सियासी हलचल

सांचीता प्रधान डे को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने नंदीग्राम उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया था। पार्टी ने 13 सितंबर को उनके नाम का ऐलान किया था। नंदीग्राम सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। नामांकन वापस लेने के फैसले के बाद नंदीग्राम की चुनावी तस्वीर में अचानक बदलाव आया है। वहीं, शुभेंदु अधिकारी से उनकी मुलाकात को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।

ममता गुट के पास अब नंदीग्राम में प्रत्याशी नहीं

सांचीता प्रधान डे के नामांकन वापस लेने के बाद 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' के पास नंदीग्राम उपचुनाव के लिए फिलहाल कोई उम्मीदवार नहीं है। नंदीग्राम सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है।

TMC के दोनों गुटों के बीच पहले से विवाद

नंदीग्राम उपचुनाव ऐसे समय हो रहा है, जब तृणमूल कांग्रेस में संगठन और चुनाव चिन्ह को लेकर ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट आमने-सामने हैं। दोनों पक्षों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया था। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दोनों गुटों के लिए अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। ममता बनर्जी के गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' और 'फुटबॉल प्लेयर' चुनाव चिन्ह मिला है, जबकि ऋतब्रत बनर्जी के गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' और 'एनवेलप' चुनाव चिन्ह दिया गया है।

Nandigram By-election 2026: 6 उम्मीदवार, एक सीट और भाजपा का गढ़… नंदीग्राम में क्या होगा चुनावी खेल?

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Updated on:

18 Sept 2026 04:43 pm

Published on:

18 Sept 2026 04:24 pm

Hindi News / National News / Nandigram by-election: नंदीग्राम में फिर हुआ ‘खेला’ : ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन

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