18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Rozgar Mela: पीएम मोदी देंगे 51,000 से ज्यादा नौकरियां, 20वें रोजगार मेले में मिलेंगे नियुक्ति-पत्र

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 सितंबर को 20वें रोजगार मेले में 51 हजार से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। कार्यक्रम देशभर के 45 स्थानों पर आयोजित होगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Sep 18, 2026

pm news

पीएम नरेंद्र मोदी(फोटो-ANI)

Prime Minister Narendra Modi: रोजगार मेला भारत सरकार और विभिन्न प्राइवेट संस्थाओं द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विशेष कार्यक्रम है। इसमें युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरियां दी जाती हैं, और नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। इसी रोजगार मेले के 20 वें संस्करण में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51 हजार से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटेंगे।

45 जगहों पर होगा रोजगार मेला

19 सितंबर को देश के युवाओं को 51 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र देंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इस दौरान पीएम मोदी नए नियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। 20वां रोजगार मेला देशभर में 45 अलग-अलग जगहों पर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान चुने गए युवाओं को भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में नियुक्ति मिलेगी। इनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय समेत कई विभाग शामिल हैं।

20वें मेले से आंकड़ा पहुंचेगा 12.75 लाख

सरकार के मुताबिक, रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और उन्हें देश के विकास में ज्यादा भागीदारी का मौका देना है। 20वें रोजगार मेले के बाद अलग-अलग सरकारी विभागों और संगठनों में करीब 12.75 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके होंगे।

अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ था रोजगार मेला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का पहला चरण शुरू किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि सरकार का लक्ष्य 2023 के अंत तक देश के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां देना है। लेकिन यह आंकड़ा नहीं छुआ जा सका और नवंबर 2023 तक 11 रोजगार मेलों में 7 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके थे।

2025 में पूरा हुआ था 11 लाख का आंकड़ा

रोजगार मेले के जरिए 11 लाख नियुक्ति पत्र देने का आंकड़ा 2025 में पूरा हुआ था। इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले 12 फरवरी 2024 को 12वां रोजगार मेला आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा 1 लाख नियुक्ति पत्र बांटे गए थे।

अलग-अलग सरकारी विभागों में मिलेगी नौकरी

20वें रोजगार मेले में चुने गए युवा केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों और संगठनों में काम शुरू करेंगे। सरकार का कहना है कि रोजगार मेले के जरिए युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने और देश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है।

इस तरह चुनाव जीतेंगे- TMC का सिंबल फ्रीज होने पर केजरीवाल ने PM मोदी पर साधा निशाना

ये भी पढ़ें
PM MODI vs Kejariwal

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Sept 2026 04:57 pm

Published on:

18 Sept 2026 04:21 pm

Hindi News / National News / Rozgar Mela: पीएम मोदी देंगे 51,000 से ज्यादा नौकरियां, 20वें रोजगार मेले में मिलेंगे नियुक्ति-पत्र

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दलबदल मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र की विधायकी रद्द

Telangana High Court Danam Nagender Disqualification
राष्ट्रीय

Mamata Banerjee: ‘आज हमारे लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला दिन है’, पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह बदलने पर ममता बनर्जी ने उठाये सवाल

Mamata Banerjee news
राष्ट्रीय

Nandigram by-election: नंदीग्राम में फिर हुआ ‘खेला’ : ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन

Mamata Banerjee news
राष्ट्रीय

एक्शन में तमिलनाडु के CM विजय, 22 सितंबर को करेंगे ‘Perunthalaivar Kamarajar Breakfast Scheme’ को लॉन्च, जानें खासियत

cm vijay
राष्ट्रीय

म्यांमार आतंकी ट्रेनिंग केस: अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक को मिली जमानत, कोर्ट ने दिल्ली न छोड़ने का दिया निर्देश

Matthew VanDyke Default Bail Myanmar Training Camp Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.