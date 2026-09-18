इस तरह चुनाव जीतेंगे- TMC का सिंबल फ्रीज होने पर केजरीवाल ने PM मोदी पर साधा निशाना

Mamata Banerjee TMC Symbol Freeze: पश्चिम बंगाल में एक नया सियासी भूचाल आ गया है। नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव 2026 से ठीक पहले चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) का नाम और उसका जाना-पहचाना ‘फूल-घास’ चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है। आयोग के इस फैसले के तुरंत बाद राजनीति गरमा गई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा तंज कसा है।