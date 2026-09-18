Amritsar ASI Harjit Singh: अमृतसर में ड्यूटी के दौरान ASI की गोली मारकर हत्या, बाइक से गश्त कर रहे थे हरजीत सिंह

Amritsar ASI Harjit Singh (Photo-X/BhagwantMann)
अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में ड्यूटी के दौरान पंजाब पुलिस के एक एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाना गेट हकीमां में तैनात ASI हरजीत सिंह गुरुवार देर रात करीब 2:30 बजे दाना मंडी के पास मोटरसाइकिल से गश्त कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल हरजीत सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित थाने की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। हमलावरों की पहचान और वारदात के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में भी लगी है।
वारदात के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया है। सीसीटीवी फुटेज के अलावा पुलिस अन्य तकनीकी और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस अज्ञात आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। ASI हरजीत सिंह की हत्या से पंजाब पुलिस विभाग में शोक का माहौल है।
एएसआई हरजीत सिंह की शहादत पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दुख जताते हुए कहा कि पंजाब सरकार दुख की इस घड़ी में शहीद के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा HDFC बैंक की ओर से परिवार को 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बीमा भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद हरजीत सिंह की महान कुर्बानी सभी को अपनी ड्यूटी पूरी बहादुरी और ईमानदारी से निभाने की प्रेरणा देती रहेगी।
डीजीपी गौरव यादव ने भी ASI हरजीत सिंह की शहादत पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि हरजीत सिंह ने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हें पूरे पुलिस सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी।
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