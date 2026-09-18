18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Amritsar ASI Harjit Singh: अमृतसर में ड्यूटी के दौरान ASI की गोली मारकर हत्या, बाइक से गश्त कर रहे थे हरजीत सिंह

Amritsar ASI Harjit Singh: अमृतसर में देर रात मोटरसाइकिल से गश्त कर रहे पंजाब पुलिस के ASI हरजीत सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परिवार को 1 करोड़ रुपए की एक्स-ग्रेशिया राशि देने की घोषणा की है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Sep 18, 2026

Amritsar ASI Harjit Singh

Amritsar ASI Harjit Singh (Photo-X/BhagwantMann)

अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में ड्यूटी के दौरान पंजाब पुलिस के एक एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाना गेट हकीमां में तैनात ASI हरजीत सिंह गुरुवार देर रात करीब 2:30 बजे दाना मंडी के पास मोटरसाइकिल से गश्त कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल हरजीत सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित थाने की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। हमलावरों की पहचान और वारदात के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में भी लगी है।

हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

वारदात के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया है। सीसीटीवी फुटेज के अलावा पुलिस अन्य तकनीकी और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस अज्ञात आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। ASI हरजीत सिंह की हत्या से पंजाब पुलिस विभाग में शोक का माहौल है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जताया दुख

एएसआई हरजीत सिंह की शहादत पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दुख जताते हुए कहा कि पंजाब सरकार दुख की इस घड़ी में शहीद के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा HDFC बैंक की ओर से परिवार को 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बीमा भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद हरजीत सिंह की महान कुर्बानी सभी को अपनी ड्यूटी पूरी बहादुरी और ईमानदारी से निभाने की प्रेरणा देती रहेगी।

डीजीपी गौरव यादव ने भी ASI हरजीत सिंह की शहादत पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि हरजीत सिंह ने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हें पूरे पुलिस सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Sept 2026 10:27 am

Published on:

18 Sept 2026 10:25 am

Hindi News / National News / Amritsar ASI Harjit Singh: अमृतसर में ड्यूटी के दौरान ASI की गोली मारकर हत्या, बाइक से गश्त कर रहे थे हरजीत सिंह

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘अकेली रह गईं ममता, आपस में लड़कर खत्म हो रही TMC’, सिंबल विवाद और कोर्ट के फैसलों पर बोले पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

West Bengal Politics, Dilip Ghosh Statement,
राष्ट्रीय

TMC Name Symbol: TMC के नाम-निशान पर EC की रोक, राहुल गांधी बोले- ‘पार्टी चोरी’ लोकतंत्र के पतन का संकेत

EC Freezes TMC Name and Symbo
राष्ट्रीय

Apple iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के लिए रातभर लगी कतारें, दिल्ली से मुंबई तक ऐपल स्टोर्स पर भारी भीड़, जानें कीमत और ऑफर्स

People waiting in a long queue at an Apple Store for iPhone 18
राष्ट्रीय

NTA ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के लिए जारी की UGC-NET जून 2026 परीक्षा की फाइनल आंसर की

NTA exam update
राष्ट्रीय

IND vs AFG: भारत का धमाकेदार क्लीन स्वीप, अफगानिस्तान को तीसरे टी-20 में 127 रन से दी करारी शिकस्त

India vs Afghanistan 3rd T20
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.