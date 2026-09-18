Amritsar ASI Harjit Singh: अमृतसर में ड्यूटी के दौरान ASI की गोली मारकर हत्या, बाइक से गश्त कर रहे थे हरजीत सिंह

एएसआई हरजीत सिंह की शहादत पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दुख जताते हुए कहा कि पंजाब सरकार दुख की इस घड़ी में शहीद के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा HDFC बैंक की ओर से परिवार को 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बीमा भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद हरजीत सिंह की महान कुर्बानी सभी को अपनी ड्यूटी पूरी बहादुरी और ईमानदारी से निभाने की प्रेरणा देती रहेगी।