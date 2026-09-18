‘अकेली रह गईं ममता, आपस में लड़कर खत्म हो रही TMC’, सिंबल विवाद और कोर्ट के फैसलों पर बोले पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

आयोग के मुताबिक, पार्टी में दो गुट हैं और दोनों TMC पर अपना दावा कर रहे हैं। एक गुट ममता बनर्जी के नेतृत्व में है, जबकि दूसरा गुट अरूप रॉय के नेतृत्व में है। आयोग ने दोनों गुटों से नए नाम और चुनाव चिह्न के विकल्प मांगे हैं। दोनों गुटों को 18 सितंबर सुबह 11 बजे तक तीन-तीन नाम और चुनाव चिह्न के विकल्प देने को कहा गया है। इसके बाद आयोग उपचुनाव के लिए दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चिह्न आवंटित करेगा।