‘2007 से 2017 तक किसने पंजाब को नशे में धकेला?’, BJP की नशा मुक्ति यात्रा पर सिसोदिया का हमला, बोले- हमने वादों से ज्यादा काम किया

सिसोदिया ने भगवंत मान सरकार के चार साल के कामकाज का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने चुनाव से पहले किए गए वादों से ज्यादा काम पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में स्कूल, अस्पताल, कृषि, व्यापार, युवाओं के रोजगार और खेल के क्षेत्र में काम हुआ है। सिसोदिया के मुताबिक, सरकार ने इन क्षेत्रों में ईमानदारी से काम किया है। उन्होंने कहा कि अब सरकार के काम को हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पार्टी संगठन की है।