‘मुझे कुछ हुआ तो पंजाब CM और DGP जिम्मेदार होंगे’, काफिले पर हमले का आरोप लगाकर बोले बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू

बिट्टू ने इस घटना को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा के लिए चिंता की बात हैं। उन्होंने पंजाब सरकार से मामले की तुरंत जांच कराने की मांग की है। बिट्टू ने कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो पंजाब के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने सरकार से राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है।