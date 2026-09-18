DUSU Election 2026: ABVP ने NSUI पर लगाया फर्जी ID से वोटिंग का आरोप, लॉ सेंटर के बाहर भारी हंगामा

ABVP के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने फर्जी पर्चियां बांटने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि छात्रों को 'Vote for ABVP' के नारे वाली पर्चियां दी जा रही थीं, जबकि उन पर छपा बैलेट नंबर विरोधी पार्टी के उम्मीदवार का था। उन्होंने बताया कि ABVP के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का बैलेट नंबर 7 है, लेकिन वोटरों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर गलत नंबर छापे गए थे। सोलंकी ने बताया कि पर्चियां बांटने वाले व्यक्ति और फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके वोट डालने की कोशिश करने वाली छात्रा, दोनों को पकड़ लिया गया है और पुलिस के हवाले कर दिया गया है।